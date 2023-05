Reprodução/Twitter @ZelenskyyUa Rússia atacou prédio residencial de Uman na última semana





O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou nesta segunda-feira (1) que a Rússia teve 100 mil combatentes feridos ou mortos na guerra contra a Ucrânia nos últimos cinco meses.

Em entrevista coletiva, ele pontuou que os números dizem respeito a estimativas feitas pelo serviço de inteligência dos Estados Unidos. Kirby disse ainda que os russos tiveram uma drástica redução no seu estoque militares.

“A Rússia esgotou seus estoques militares e suas forças armadas e, desde dezembro, estimamos que a Rússia sofreu mais de 100 mil baixas, incluindo mais de 20 mil mortos em ação, quase metade dos quais eram soldados de Wagner“, ressaltou.





John, que destacou que os EUA anunciarão outro pacote militar de auxílio à Ucrânia em breve, disse ainda que a Rússia "fracassou" na sua mais recente ofensiva a Donbass, que foi realizada em grande parte por meio de Bakhmut.

O porta-voz, no entanto, não revelou números relacionados às tropas ucranianas. "Depende deles falar sobre isso ou não. Jamais tornarei público algo que os dificulte. Eles são as vítimas, a Rússia é o agressor", complementou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.