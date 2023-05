Reprodução/Twitter @IuliiaMendel Bombardeios russos mataram ao menos uma criança nesta segunda-feira (1)

Uma série de ataques aéreos russos foi registrada na madrugada e na manhã desta segunda-feira (1º) em várias partes da Ucrânia, informam as autoridades locais. As ações ocorreram tanto no leste, no norte e no centro do país.

Na região de Dnipropetrovsk, o governador local, Nikolai Lukashuk, informou que 25 pessoas, incluindo cinco crianças, ficaram feridas em uma entrevista à rádio RBC-Ukraine.

Ainda houve incêndios em áreas residenciais, escolas e uma planta industrial. Conforme o político, foram 54 ataques também na área do distrito de Sumy.





No distrito de Pavlograd, na mesma região, foi a mais atingida. "As pessoas sofreram fraturas, cortes e lacerações, contusões, envenenamento por produtos de combustão. Duas mulheres, de 45 e 55 anos, estão na terapia intensiva", disse o chefe da administração militar, Sergy Lysak.

O governador da região de Chernihiv, Viacheslav Chaus, informou que os ataques russos mataram um menino que estava em uma escola. "Foi atingido um instituto escolar fechado em Novhorod-Sivers'kyi e um menino que estava nas redondezas foi morto", disse Chaus à mesma rádio.

Já o Ministério de Energia da Ucrânia informou ao portal Unian que os bombardeios voltaram a danificar a rede elétrica nas regiões de Dinopropetrovsk e Kherson.

"Nenhum dano foi registrado nas plantas de geração de eletricidade. Todavia, houve danos nas redes de distribuição e, como consequência, parte dos consumidores das cidades de Dnipro e da região ficaram sem energia. Na região de Kherson, a situação ficou mais complicada e mais de 11 mil clientes na cidade de Kherson e 7,1 mil na região estão sem energia elétrica", diz a nota.

