Reprodução/Flickr Usina Nuclear de Chernobyl





O presidente da Ucrânia, Volodmyr Zelensky, afirmou nesta quarta-feira (26) que o mundo deve impedir que a Rússia domine instalações nuclear e use-as para chantagear a Ucrânia. A declaração foi feita em referência ao aniversário de 37 anos do desastre na usina de Chernobyl.

O líder ucraniano usou a sua conta oficial do Twitter para afirmar que o acidente nuclear na usina localizada na cidade que fica no norte da Ucrânia deixou "uma enorme cicatriz em todo o mundo".





"Há 37 anos, o acidente da central nuclear de Chornobyl deixou uma enorme cicatriz em todo o mundo. Já se passou mais de um ano desde a libertação da usina do invasor. Devemos fazer de tudo para impedir que o estado terrorista use instalações de energia nuclear para chantagear a Ucrânia e o mundo", escreveu.

37 years ago, the Chornobyl NPP accident left a huge scar on the whole world. It’s been more than a year since the liberation of the plant from the invader. We must do everything to prevent the terrorist state from using nuclear power facilities to blackmail 🇺🇦 and the world. pic.twitter.com/q1QNDniXg4 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

Um uma outra publicação realizada no seu perfil do Telegram, Zelensky disse que a Rússia "voltou a expor o mundo ao perigo" no momento em que invadiu a usina. A invasão na instalação ocorreu no mesmo dia em que tropas russas iniciaram a guerra contra a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro de 2022.

O presidente ucraniano também conversou nesta quarta-feira com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi. No telefonema, Zelensky disse que a usina de Zaporizhia só estará protegida de um novo desastre nuclear se a Ucrânia retomar o seu controle.

On the Chornobyl tragedy's anniversary, I had a phone call with @IAEA Director @rafaelmgrossi . I stressed that only the return of 🇺🇦 full control over #ZNPP will protect the world from a new disaster. Thanked for the IAEA's special program on medical support of 🇺🇦 nuclear workers — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023





Chernobyl é conhecida no mundo inteiro por conta do maior desastre nuclear civil da história, que ocorreu em 26 de abril 1986. Toda a área foi isolada e o acesso é bastante restrito por conta do risco ainda existente de contaminação, mesmo com todas as obras para diminuir ao máximo a gestão dos restos nucleares do local.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.