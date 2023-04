Reprodução/redes sociais Evan Gershkovich, jornalista norte-americano preso na Rússia





O Minstério de Relações Exteriores da Rússia negou, nesta quinta-feira (27), um pedido dos Estados Unidos para a realização de um visita ao jornalista Evan Gershkovich, detido pelos russos por suspeita de espionagem.

Moscou negou uma solicitação de visita para o dia 11 de maio e argumentou que a decisão se trata de uma retaliação à recusa dos norte-americanos em conceder vistos para jornalistas russos que queriam acompanhar o diplomata Sergei Lavrov em uma viagem da ONU aos EUA.

“Uma nota de protesto foi apresentada em conexão com a conduta provocativa da missão diplomática dos EUA, que impediu a emissão de vistos para representantes da mídia de massa do pool de imprensa do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que deveria acompanhá-lo em sua viagem a Nova York como parte da presidência russa do conselho de segurança da ONU”, pontuou o ministério russo em comunicado.





A nota diz ainda que novas medidas frente à negaçõa de visto aos profisisonais de imprensas da Rússia estão sendo consideradas pelas autoridades russas.

Evan Gershkovich foi indiciado pelo crime de espionagem. O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) foi a corporação que formalizou a denúncia contra o profissional, que nega as acusações e, em caso de condenação, pode ficar 20 anos detido no país europeu.

Gershkovich atua como repórter investigativo e cobria a guerra na Ucrânia, além da geopolítica Rússia e também sobre como atua o grupo de mercenários Wagner. O Kremlin acusa o cidadão americano de coletar informações confidenciais sobre uma instalação militar russa.

De acordo com o FSB, o jornalista foi preso em Ecaterimburgo, cidade localizada no centro-oeste da Rússia, enquanto tentava obter as informações governamentais secretas. O profissional está em prisão preventiva até o dia 21 de maio, períoso de detenção que poderá ser prorrogado por conta da espera de um possível julgamento.

