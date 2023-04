Reprodução/Twitter Caça russo pegou fogo e caiu em região deserta





Um caça russo que realizava um treinamento nesta quarta-feira (26) caiu na região de Murmansk. A informação foi confirmada pelo Ministério de Defesa da Rússia, que destacou que a aeronave caiu próximo à cidade de Monchegorsk, no norte do país.

Russian media reports that a military plane crashed in the Murmansk region, Russia.



The fighter jet fell into the lake and the pilots ejected, the media reported. pic.twitter.com/XXO9hCc8pp — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2023

"Em 26 de abril, um jato de combate MiG-31 caiu durante um voo de treinamento de rotina na região de Murmansk. A aeronave caiu em uma área deserta", informou o Ministério em comunicado. Os dois pilotos que estavam no avião não correm risco de vida.

"Os dois pilotos se ejetaram. Eles foram prontamente evacuados por um helicóptero de busca e salvamento. Suas vidas e saúde não correm risco", complementou o Ministério da Defesa.

De acordo com Andrey Chibis, governador de Murmansk, os condutores do avião nem sequer precisaram ser levados ao hospital. Ele acrescentou ainda que a queda do caça não causou danos à infraestrutura local.

"Os pilotos foram encontrados e examinados por médicos. Não há risco para suas vidas e saúde. Felizmente, a hospitalização nem foi necessária. Quanto aos danos, a aeronave acidentada não causou nenhum dano à infraestrutura. Os pilotos são heróis, pois eles condiziram com sucesso o avião para longe de uma área povoada", destacou o político em vídeo divulgado no seu canal do Telegram.

O caça do modelo MiG-31 é supersônico e conta com um canhão de seis canos de 23 mm. A aeronave também é projetada para transportar mísseis balísticos e supersônicos, além de bombar aéreas.

