As Forças Armadas alemãs, o Bundeswehr, disseram que caças da Alemanha e do Reino Unido interceptaram três aeronaves russas no espaço aéreo internacional sobre o Mar Báltico, nesta quarta-feira (26). A região é monitorada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

De acordo com as autoridades alemãs, duas aeronaves militares, Su-27 e um Il-20, estavam "novamente voando sem sinal de transpônder", escreveram nas redes sociais.

Desde 2004, a aliança militar faz a defesa do espaço aéreo báltico, no nordeste da Europa, já que a Estônia, a Letônia e a Lituânia não têm seus próprios caças a jato.

Os aliados enviam, então, caças e pessoas à região próxima à fronteira com a Rússia regularmente.

O Bundeswehr entregou o comando da missão de vigilância aérea da Otan ao Reino Unido no início de abril, mas a Força Aérea Alemã continuará a apoiá-lo até o final deste mês.

