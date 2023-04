Reprodução/Twitter @Cbus4life Turbina de avião pega fogo nos EUA





O motor de um avião que ralizava uma viagem no céu dos Estados Unidos pegou fogo no último domingo (23). A aeronave realizava uma viagem de Columbs, cidade localizada em Ohio, para Phoenix, no Arizona.

Por conta do incidente, os pilotos decidiram retornar ao aeroporto de Columbs pouco depois do avião decolar no local, por volta das 8h, e realizaram um pouso de emergência.

A American Airlanes informou que o Boeing 737 precisou fazer a operação de emergência porque uma ave colidiu com o motor da aeronave. Já a Administração Federal de Aviação norte-americana, que está investigando o caso, destacou que nenhum passageiro ficou feridos, e que o pouso foi bem sucedido.





A entidade pontuou ainda que a crescente quantidade de pássaros na região é vista com preocupação, dado que muitos deles não têm a capacidade de identificar os aviões com motores mais silenciosos, o que aumenta a possibilidade de incidentes.

O aeroporto Aeroporto John Glenn relatou na sua conta oficial do Twitter que o local estava operando normalmente após o incêndio na aeronave que realizava o voo 1958.

"Equipes de emergência responderam a um incidente de aeronave no CMH esta manhã envolvendo um incêndio no motor relatado. A aeronave pousou com segurança e o aeroporto está aberto e operacional", publicou.

