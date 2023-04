Fernando Frazão/Agência Brasil Ataque de aluno de 13 anos causou a morte de uma professora de 71 anos

Voluntários do Projeto Help em parceria com a concessionária ViaQuatro fazem acolhimento emocional de alunos e educadores na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo , nesta segunda-feira (24), das 9h às 16h.

No dia 27 de março, o local foi palco de ataque, onde quatro pessoas ficaram feridas e a professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, perdeu a vida . A docente será homenageada durante as atividades.

A ação de acolhimento acontece na unidade escolar e busca prestar apoio emocional aos estudantes e professores . “Vamos levar os exemplos dos nossos voluntários e fazer o Cantinho do Desabafo. Abordaremos que aquele ocorrido não é o fim, e que podemos olhar para frente e seguir adiante”, disse Carlos Eduardo Ferreira de Souza, o Cadu, coordenador do Projeto Help.

"Fazemos um trabalho de acolhimento. Hoje aqui na escola Thomázia estão acontecendo palestras motivacionais, em que nós focamos bastante a questão da superação. Os alunos têm a oportunidade de desabafar com uma escuta ativa e qualificada", relata Cadu ao IG.

Foto: Projeto Help - 24/04/2023 Projeto Help em ação na Escola Estadual Thomazia Montoro

"O Cantinho do Desabafo é o momento que a gente leva essa mensagem de superação pra eles. Alguns voluntários dão o seu depoimento de vida, do que eles enfrentaram para que os alunos possam alcançar o entendimento de eles também são capazes de ter uma história de superação", completa o coordenador do projeto.

Além disso, será disponibilizado um número de telefone par atendimento online (4200-0034). Os membros do projeto também distribuem folhetos com mensagens positivas e de incentivo à vida.

Os voluntários do Projeto Help já passaram por depressão, pânico e ansiedade e agora buscam ajudar outras pessoas que sofrem com esses problemas ou similares.

A ação voluntária do Help, ocorre em parceria com a concessionária ViaQuatro e a ViaMobilidade. A ViaQuatro é responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, prepara a mudança do nome da Estação Vila Sônia, que passará a se chamar “Estação Vila Sônia — Professora Elisabeth Tenreiro”, em homenagem à professora que morreu no ataque do dia 27 de março. A mudança foi assinada em decreto pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, há uma semana.

Volta às aulas

A Escola Estadual Thomazia Montoro retornou às aulas dia 10 de abril, duas semanas após o atentado.

Segundo a Secretaria de Educação do Estado, estudantes, os responsáveis e o corpo acadêmico da instituição de ensino foram recebidos com um plano de acolhimento elaborado por profissionais do Conviva e da rede protetiva.

Ao longo de toda a semana os alunos participaram de rodas de conversas, oficinas de consciência corporal e jogos colaborativos. Outra medida anunciada foi o reforço da Ronda Escolar no colégio estadual.

