Câmeras flagraram atuação de ministros no 8 de janeiro

A Polícia Federal (PF) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ainda não terminou a análise dos vídeos das câmeras do circuito de segurança dos prédios dos Três Poderes, invadidos por extremistas bolsonaristas em 8 de janeiro.

Segundo o jornal O GLOBO, a corporação informou à Corte que são 4.410 horas de gravação.

Na quarta-feira (19), o ministro do STF, Alexandre de Moraes, questionou se a PF havia obtido todas as imagens do dia 8.

Em resposta, a PF informou que "os vídeos foram encaminhados para os Institutos de Criminalística e Identificação Nacional e que estão sendo realizadas as perícias e análises para as deliberações pertinentes". O ofício enviado na noite de sábado ao STF.



A PF disse ainda que além dos vídeos das sedes dos Três Poderes, que somam 1,47 terabyte, serão analisados 129 gigabytes de imagens capturadas da internet, incluindo Youtube, Instagram, Facebook e Twitter.

No ofício enviado ao STF, a PF afirma ter ouvido 81 militares que atuaram no dia 8/1. Moraes havia determinado que todos os integrantes do Batalhão da Guarda Presidencial que atuaram no dias dos atos fossem ouvidos.