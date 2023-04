undefined Papa volta a lamentar guerras no mundo em missa no Vaticano

O papa Francisco voltou a lamentar as guerras no mundo e a fazer um apelo pela paz durante a missa da Vigília Pascal, celebrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, neste sábado (8). O tema foi o mesmo da Via Crucis realizada um dia antes.

Conforme o líder católico, às vezes, "nos sentimos impotentes e desencorajados em frente ao poder do mal, aos conflitos que laceram as relações, às lógicas de cálculo e indiferença que parecem governar as sociedades, ao câncer da corrupção, e há tantas outras, ao aumento da injustiça, aos ventos gélidos da guerra".

Durante a homilia, o Papa ainda convidou os fiéis a não perder a esperança.

"Às vezes, nos encontramos cara a cara com a morte, porque algo nos tirou a doce presença dos nossos entes queridos ou porque veio uma doença ou uma calamidade, e facilmente somos presas da desilusão e a esperança seca.

Assim, por essas ou por outras situações, os nossos caminhos ficam presos na tumba e nós ficamos imóveis a chorar e lamentar, sozinhos e impotentes, repetindo 'por que?'", destacou.

Por isso, o pontífice citou a força das mulheres que, como aquelas que anunciaram a ressurreição de Cristo no terceiro dia, "a Páscoa do Senhor nos faz andar para frente, sair da sensação de derrota, rolar a pedra do sepulcro dentro do qual sepultamos frequentemente a esperança".

"É preciso olhar para o futuro com confiança porque Cristo ressuscitou e mudou a direção da história. O Evangelho da Páscoa nos faz olhar adiante como fez com as mulheres que não ficaram paralisadas perante o túmulo, mas 'abandonaram rapidamente o sepulcro com temor e grande alegria e correram para fazer o anúncio aos seus discípulos'. Cristo ressuscitou", pontuou ainda.

De acordo com o líder católico, essa é a mensagem da Páscoa: "recorda e caminha". "Lembrem-se do primeiro amor, do estupor e da alegria com o encontro com Deus, ande adiante. Recorda e caminha", acrescentou.

Ao longo da celebração, Francisco ainda fez o tradicional batismo de adultos e oito pessoas foram selecionadas para o momento especial, sendo três da Albânia, duas dos Estados Unidos, uma da Nigéria, uma da Itália e uma da Venezuela.

Neste domingo (9), o Papa celebrará a missa de Páscoa na Praça São Pedro e depois pronunciará a mensagem "Urbi et Orbi", na qual é esperado um novo apelo pela paz no mundo, considerando ainda o contexto da guerra na Ucrânia e as tensões no Oriente Médio. (ANSA).