Mazur/cbcew.org.uk / Catholic Church (England and Wales) - 17.12.2022 Papa Francisco é internado com infecção respiratória, em Roma

O Papa Francisco foi internado nesta quarta-feira (29) em um hospital de Roma após um quadro de infecção respiratória. Em comunicado, o Vaticano informou que o papa passou por exames após se queixar de dificuldade para respirar nos últimos dias.

A nota ainda diz que ele testou negativo para a Covid-19.

Hoje mais cedo, também foi informado que o papa havia sido internado para realizar alguns exames e que possivelmente passaria a noite no hospital. Os resultados apontaram um quadro de infecção respiratória que "exigirá alguns dias de terapia médica hospitalar apropriada", conforme o texto.

"Nos últimos dias, o Papa Francisco se queixou de algumas dificuldades respiratórias e esta tarde foi à Policlínica A. Gemelli para fazer alguns exames médicos (infecção por covid-19 excluída) que exigirá alguns dias de terapia médica hospitalar apropriada", afirmou o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, a jornalistas.

O Vaticano desmarcou uma entrevista que o pontífice teria ainda nesta quarta e cancelou audiências públicas e privadas que exigiam a presença dele nesta quinta (30) e na sexta (31).



De acordo com a agência de notícias Ansa , o papa está em um apartamento localizado no 10º andar do Policlínico Gemelli, onde há a chamada "área dos papas". Francisco ficou internado no local em julho de 2021, quando realizou uma cirurgia no cólon, e o Papa João Paulo II também já utilizou o apartamento diversas vezes.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera , o papa teria chegado ao hospital em uma ambulância, no fim desta manhã, após passar mal com problemas no coração e dores pulmonares. As informações, de acordo com o jornal, vêm de fontes de dentro do próprio hospital, mas elas não foram confirmadas pelo Vaticano .

Ainda conforme a publicação, antes de passar mal, o papa participou de uma audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano , e depois foi para a casa.

Exames respiratórios

De acordo com a Ansa , médicos disseram que o papa passou por exames de rotina, incluindo os respiratórios e cardíacos, mas que problemas não teriam sido detectados. “A situação não causa preocupações”, afirmaram.

Embora Francisco tenha aparentado estar bem durante audiência desta manhã, ele estava sentindo fadiga, acrescentaram as mesmas fontes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.