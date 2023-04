Reprodução/redes sociais Avalanche nos Alpes franceses deixa ao menos seis mortos





Uma avalanche que atingiu no último domingo (9) o glaciar Armancette, nos Alpes franceses, causou a morte de pelo menos seis pessoas, de acordo com as autoridades francesas que realizaram buscas na região.

A avalanche que atingiu um grupo de esquiadores foi uma das mais mortíferas dos últimos anos, segundo dados da prefeitura de Haute-Savoie. Além dos seis mortos confirmados, as equipes de resgate encontraram um indivíduo com ferimentos leves e oito pessoas que saíram ilesas do incidente.





A impensa francesa dá conta de que as vítimas fatais se tratam de dois guias e quatro clientes deles. Uma delas é uma mulher de 39 anos, e acredita-se que o último corpo encontrado é do seu companheiro.





O presidente da França, Emmanuel Macron, utilizou as suas redes sociais para comentar o caso, destacando o apoio à família das vítimas e às esquipes de resgate que estavam mobilizadas nas buscas.

"Na geleira Armancette, nos Alpes, uma avalanche causou vítimas. Estamos pensando neles e em suas famílias. Para encontrar pessoas ainda presas na neve, nossas forças de resgate são mobilizadas. Nossos pensamentos também os acompanham", publicou.

Au glacier d’Armancette dans les Alpes, une avalanche a fait des victimes. Nous pensons à elles, ainsi qu’à leurs familles. Pour retrouver les personnes encore bloquées dans la neige, nos forces de secours sont mobilisées. Nos pensées les accompagnent, elles aussi. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 9, 2023





A avalanche cobriu uma área com um desnível de 1.600 metros e uma largura de 500 metros. De acordo com o prefeito de Les Contamines-Montjoie, François Barbier, o serviço de meteorologia não emitiu nenhum alerta de avalanche no domingo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.