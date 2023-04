Alan Santos/PR Presidente dos EUA Joe Biden na 9ª Cúpula das Américas, em Los Angeles

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , confirmou, nesta segunda-feira (10), que pretende concorrer a um segundo mandato.

"Eu estou planejando me candidatar... Mas ainda não estamos preparados para anunciar isso ainda", afirmou, em entrevista à rede de TV NBC .

Biden , que tem 80 anos, tem reafirmado constantemente a intenção de concorrer ao posto novamente no próximo ano. De acordo com a NBC , fontes da Casa Branca confirmaram que a decisão de buscar uma reeleição já foi tomada e que, agora, estão acertando os últimos detalhes sobre a campanha.

Líderes do partido democrata já indicaram apoio ao atual mandatário em uma possível campanha pela reeleição, mas o anúncio oficial ainda não foi feito.

A declaração de Biden ocorre menos de uma semana após o principal pré-candidato republicano, o ex-presidente Donald Trump, apresentar-se a um tribunal em Manhattan, depois de se tornar o primeiro ex-mandatário da história do país a ser denunciado criminalmente.

Anteriormente, Trump já havia anunciado que também vai concorrer às primárias do Partido Republicano — as eleições internas prévias para definir o candidato que vai, de fato, concorrer à presidência pela sigla.

As próximas eleições presidenciais vão ocorreram em 2024, nos Estados Unidos. Na última, em 2020, Biden derrotou o então presidente Donald Trump, que contesta até hoje o resultado do pleito sem provas.

Trump acusado

No último dia 4, Donald Trump negou as 34 acusações imputadas a ele na Justiça de Nova York. Trump é acusado de suborno a uma atriz pornô e de falsificar os registros empresariais.

O republicano entrou no tribunal por volta das 14h, no horário de Brasília. Deixou o local às 16h30 e seguiu em comboio pelas ruas de Manhattan rumo ao aeroporto de Nova York. De lá, ele voltou para a Flórida.

