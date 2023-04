Reprodução/Twitter Ex-presidente Donald Trump será ouvido nesta terça-feira (4)

O advogado do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump , Joe Tacopina, disse que a acusação contra o ex-mandatário em Nova York , nesta terça-feira (4), provavelmente será "um processo típico, que não leva muito tempo, 20 a 30 minutos", acrescentando que ele será "processado como qualquer outra pessoa seria".

De acordo com ele, as discussões entre a equipe jurídica de Trump e os promotores têm sido "sobre certas coisas processuais, mas nada substancialmente sobre a acusação ".

Após o apresentador George Stephanopoulos sugerir que o ex-presidente poderia simplesmente se declarar culpado das acusações para encerrar o caso, o advogado rebateu: "Uma coisa que posso garantir é que não haverá confissão de culpa neste caso".

"Eu não acho que este caso vai ver um júri. Acho que vai desaparecer nos papéis [ser resolvido em acordo]", acrescentou.

Em relação a outras limitações impostas a Donald Trump , Tacopina afirmou. "Não há indicação de que haverá uma ordem de silêncio [uma determinação do juiz restringindo comentários públicos sobre o caso]. Isso não pode acontecer neste caso."

O que vai acontecer hoje?

Ao chegar na corte, Trump será fotografado e fará o recolhimento das digitais. Logo depois ele será levado a um juiz que vai ler as acusações feitas pela promotoria. A leitura será feita às 14h15 de Nova York (15h15 horário de Brasília).

O ex-mandatário então irá se declarar inocente ou culpado após a leitura. A expectativa é de que o juiz o libere para aguardar as próximas fases do processo em liberdade.

Trump deve deixar o tribunal e retornar para a Flórida, onde mora, para discursar sobre o ocorrido. Ele irá realizar uma coletiva de imprensa nesta noite.

A Justiça ainda pode fazer algumas pequenas mudanças de protocolo, visto que o acusado é um ex-presidente dos EUA . Normalmente, o acusado é algemado ao se apresentar à Corte, mas, por ser ex-mandatário e ele não representar um perigo físico aos presentes no tribunal, pode ser que haja a concessão de ele ficar com as mãos livres.

Hoje, um grupo de apoiadores do ex-presidente ocupa a frente da Trump Tower, em Nova York, onde ele está desde que chegou à cidade para se apresentar à Justiça nesta terça.

Segundo a imprensa norte-americana, Trump teria passado a noite conversando com assessores jurídicos. Os advogados advogados do ex-presidente afirmaram que ele vai se declarar inocente.

Entenda o caso

A atriz pornô Stormy Daniels prometia divulgar um caso extraconjugal do ex-presidente em 2006. Trump ficou incomodado com a ameaça e teria subornado a mulher por intermédio de um aliado.

Segundo as leis americanas, o pagamento não é indício de crime, mas as suspeitas de que o dinheiro seria da campanha presidencial de Trump de 2016. Na época, o dinheiro teria sido creditado como honorários advocatícios ao advogado Michael Cohen.

Pelas redes sociais, Trump disse ser alvo de perseguição e culpou seus adversários pelo indiciamento. O empresário é pré-candidato à Casa Branca em 2024.

"Isto é perseguição política e interferência eleitoral no mais alto nível da história. Desde o momento em que desci a escada rolante dourada da Trump Tower, mesmo antes de ser empossado como presidente dos EUA, os democratas da esquerda radical se envolveram em uma caça às bruxas para destruir o movimento Make America Great", disse ele.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.