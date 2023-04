Reprodução/Instagram @realdonaldtrump Trump foi indiciado por suborno a uma atriz pornô norte-americana

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump negou as 34 acusações imputadas a ele na Justiça de Nova York. Trump é acusado de suborno a uma atriz pornô e de falsificar os registros empresariais.

O republicano entrou no tribunal por volta das 14h, no horário de Brasília. Deixou o local às 16h30 e seguiu em comboio pelas ruas de Manhattan rumo ao aeroporto de Nova York. De lá, ele voltará para a Flórida.

Na última quinta-feira (30), a Justiça de Nova York acatou um pedido da promotoria para tornar Trump como réu em um caso de suborno. Ele é o primeiro ex-mandatário do país a ser acusado na esfera criminal.

Segundo a denúncia, o republicano teria depositado, em 2016, US$ 130 mil, o equivalente a R$ 667 mil, para a atriz Stormy Daniels, estrela do pornô norte-americano. O dinheiro seria para a compra do silêncio da artista.

Daniels prometia divulgar um caso extraconjugal do ex-presidente em 2006. Trump ficou incomodado com a ameaça e teria subornado a atriz por intermédio de um aliado.

Os investigadores suspeitam que o dinheiro usado no pagamento seria da campanha presidencial de Trump de 2016. Na época, a verba teria sido creditada como honorários advocatícios ao advogado Michael Cohen.

Trump nega as acusações e disse ser alvo de perseguição de seus adversários políticos. O empresário é pré-candidato à Casa Branca em 2024.

O indiciamento de Trump, ao contrário do que propagou o próprio ex-presidente, não significa que ele será preso neste momento. É apenas um procedimento protocolar para constatar que a investigação do FBI apresentou provas suficientes para a abertura de um inquérito. As investigações devem continuar e podem durar meses até uma decisão definitiva.