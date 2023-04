Lula Marques/ Agência Brasil - 20/03/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma cerimônia nesta terça-feira (4) no Palácio do Planalto ao lado de generais do Exército , Marinha e Aeronáutico que foram promovidos no atual governo.

O evento ocorre três vezes ao ano. Essa foi a primeira vez que Lula participou do ato no seu terceiro mandato.

Durante seus três primeiros meses de governo, o petista promoveu 56 oficiais generais (generais, almirantes e brigadeiros) das Forças Armadas.

Além do presidente da República, estiveram no local a primeira-dama Janja da Silva, o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das forças, general Tomás Ribeiro Paiva (Exército), almirante Marcos Sampaio Olsen (Marinha) e brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica).

Lula e a relação com militares

Lula é o chefe das Forças Armadas, já que é o atual presidente da República. Nos primeiros 100 dias de governo, o governante e o ministro José Múcio atuaram para melhorar a relação do petista com os militares, principalmente com os que tiveram destaque na gestão Bolsonaro.

Ao longo dos primeiros meses de governo, Lula exigiu punição a militares que participaram das ações terroristas de 8 de janeiro. Na ocasião, bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes.

O presidente também demitiu o general Júlio Cesar Arruda do comando do Exército e escolheu o general Tomás Paiva para ocupar o cargo.

Lula tem cobrado que as Forças Armadas sejam fortes e protejam a Constituição, mas que não se coloquem dentro da polícia.





