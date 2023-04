Reprodução/Twitter Trump foi indiciado por suborno feito a uma atriz pornô

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou na tarde desta segunda-feira (3) em Nova York para se apresentar amanhã à Justiça, após ser indiciado formalmente pelo grande júri de Manhattan no caso envolvendo a estrela pornô Stormy Daniels.

O avião que transportava o magnata pousou no aeroporto de La Guardia pouco depois das 15h25 (horário local). Na sequência, ele foi para a Trump Tower, na 5ª Avenida, onde passará a noite. A área foi blindada pela polícia e é sobrevoada por alguns helicópteros.

Trump participará da histórica audiência sobre um suposto esquema de pagamento de suborno envolvendo Daniels durante a campanha eleitoral à Presidência em 2016. Ele é o primeiro ex-presidente americano a virar réu por causa de uma investigação criminal.

A denúncia alega que, nas semanas anteriores às eleições de 2016, Trump subornou Daniels com US$130 mil para que a atriz permanecesse em silêncio sobre um suposto relacionamento extraconjugal entre os dois.

O suposto affair entre Trump e Daniels foi revelado pelo diário The Wall Street Journal, que citou o pagamento. O dinheiro foi justificado como honorário advocatício para um dos advogados do magnata. O caso entre os dois teria começado pouco tempo depois de Melania ter tido o filho mais novo do casal, Barron.

Trump, por sua vez, sempre negou a relação, mesmo após seu ex-advogado Michael Cohen ter se declarado culpado de oito acusações, incluindo um suborno para comprar o silêncio da atriz.

Hoje, a defesa de Trump expressou ao juiz Juan Merchan sua oposição às câmeras no tribunal de Manhattan, segundo a CNN. Em carta, os advogados explicaram que "as câmeras no tribunal criariam uma atmosfera de circo, representariam problemas de segurança e estariam em contradição com a presunção de inocência do presidente Trump".

Por sua vez, a promotoria distrital de Manhattan disse que cabe ao juiz decidir se autoriza ou não as câmeras.

