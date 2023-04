USGS/Reprodução - 02.04.2023 Terremoto em ilha em Papua-Nova Guiné

Neste domingo (2), foi registrado um terremoto de magnitude 7,0 em Papua-Nova Guiné , localizado no sudoeste do Oceano Pacífico, segundo o serviço geológico dos Estados Unidos . Conforme as informações divulgadas, os tremores ocorreram a uma profundidade de 62 km, às 04h04 do horário local (15h04 em Brasília).

Inicialmente, o fenômeno havia sido reportado como sendo de magnitude 7,2, a uma profundidade de 74 km, mas, depois, os valores foram revisados e atualizados.

De acordo com o National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), serviço meteorológico dos Estados Unidos , não há relatos de feridos no local ou alerta para tsunamis.

