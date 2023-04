Shane T. McCoy / US Marshals - 24.09.2019 Asa Hutchinson, ex-governador do Arkansas, disse que vai entrar na corrida presidencial para 2024

O ex-governador do Arkansas Asa Hutchinson , de 72 anos, disse que está entrando na corrida presidencial de 2024 dos Estados Unidos. Hutchinson é crítico republicano do ex-presidente Donald Trump e afirmou, neste domingo (2), que por mais que ele ainda faça um anúncio formal no final deste mês no Arkansas , está certo que ele concorrerá à indicação presidencial republicana.

"Ao viajar pelo país por seis meses, ouço as pessoas falarem sobre a liderança de nosso país e estou convencido de que as pessoas querem líderes que apelem para o melhor dos Estados Unidos, e não simplesmente apelem para nossos piores instintos", disse Hutchinson em entrevista à ABC News .

Ele já é o quarto candidato a desafiar Trump para a indicação à presidência do Partido Republicano , junto com o ex-governador da Carolina do Sul e embaixador nas Nações Unidas Nikki Haley, o empresário de Ohio Vivek Ramaswamy e o empresário de Michigan Perry Johnson. Outros políticos, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, também devem concorrer.

A declaração de Hutchinson se dá no momento em que Donald Trump deve ser denunciado formalmente em Manhattan, na próxima terça-feira , após ter sido o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser acusado judicialmente. O ex-mandatário deve enfrentar acusações relacionadas a um pagamento clandestino a uma atriz pornô durante as eleições de 2016.

Em entrevista à emissora, Hutchinson disse que acha que Trump deveria desistir da corrida presidencial, porque o cargo é mais importante do que qualquer indivíduo e que seu caso criminal é "muito secundário" e uma "distração".

"Se estamos olhando para a presidência e o futuro de nosso país, não precisamos dessa distração e ele precisa se concentrar nas questões legais que enfrenta", afirmou Hutchinson à ABC .

Ex-deputado e administrador da Drug Enforcement Administration e oficial do Departamento de Segurança Interna, Hutchinson foi governador do Arkansas por oito anos antes de deixar o cargo no início de 2023, ao atingir o limite de mandato.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.