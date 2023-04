Montagem iG / Imagens: reprodução redes sociais - 01.04.2023 Estrada alagada levou carro de motorista, no Ceará

Um motorista e um passageiro foram resgatados após terem o veículo levado pela correnteza em uma estrada alagada na cidade de Umirim, no interior do Ceará . Moradores do distrito de Barro Branco, que foi afetado pelas chuvas , registraram o momento em vídeo, nesse sábado (1º).

Nas imagens, o motorista gritava por socorro, pedindo ajuda das pessoas que estavam no local.

Veja o vídeo:

Motorista é resgatado de carro levado por correnteza no Ceará pic.twitter.com/JnXv1zcvcc — Igembeald (@igembed) April 2, 2023

Os moradores haviam alertado o motorista sobre o risco de atravessar a via, que estava completamente inundada , mas, mesmo assim, o condutor tentou passar. Dentro do carro também havia um passageiro.

Apesar do susto, os dois foram retirados do veículo com vida.

Horas antes do ocorrido, a Prefeitura de Umirim havia alertado, em comunicado, sobre o "alerta laranja" da Defesa Civil em relação às fortes chuvas no município.

No mês de março, as escolas da cidade chegaram a interromper as aulas devido às inundações . De acordo com a prefeitura, não houve mortos na cidade.

