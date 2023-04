Reprodução / redes sociais - 31.03.2023 Tornado em Little Rock, no Arkansas, nos Estados Unidos

O número de mortes em decorrência dos tornados e fortes tempestades que atingem os Estados Unidos subiu para 26, de acordo com o balanço mais recente divulgado pelas autoridades locais neste domingo (2).

O Departamento de Recursos Naturais de Indiana informou que um casal foi encontrado morto em uma área de acampamento do parque estadual McCormick's Creek, segundo o jornal The Washington Post . As vítimas foram identificadas como Brett Kincaid, de 53 anos, e Wendy Kincaid, de 47. Uma investigação foi aberta para apurar as mortes.

Já em Memphis, no Tennessee , duas crianças e um adulto foram encontrados mortos nesse sábado (1º), conforme o porta-voz da corporação, Christopher Williams. De acordo com ele, os investigadores acreditam que essas mortes estão relacionadas aos temporais.

No estado, o tornado deixou rastros de destruição, com árvores torcidas e casas destruídas.

"Eu podia sentir a casa inteira tremendo", disse Janice Pieterick, que viu as portas e janelas de vidro de sua casa explodirem quando o tornado chegou ao condado de Lewis. "Todos nós nos aconchegamos".

Os estados de Arkansas, Mississípi e Alabama também tiveram vítimas fatais após as tempestades .

EUA. Tornado 'catastrófico' de Arkansas se move pela área de Little Rock; Tennessee, Iowa, Illinois afetados por tornados. pic.twitter.com/GWhqv59GWR — Paulo Lei (@PauloAlei) April 1, 2023

Em Little Rock, capital do Arkansas, os moradores acordaram nesse sábado com um cenário de destruição: com carros capotados, árvores arrancadas do chão, linhas telefônicas quebradas e casas destruídas.

“Sabemos que muitas pessoas foram deslocadas e estão procurando abrigo”, afirmou o prefeito de Little Rock, Frank Scott Jr.

A cidade de Wynne, no nordeste do estado, está “cortada em duas por danos de leste a oeste”, disse a prefeita, Jennifer Hobbs, à CNN .

No Mississípi, os serviços de gerenciamento de emergência também relataram uma morte e diversos feridos no condado de Pontotoc, ao sul de Memphis.

Ontem, o tempo chuvoso também chegou à costa leste dos EUA , com tempestades, granizo e ventos fortes, que devem continuar neste domingo (2)

O mau tempo atingiu a costa leste dos EUA neste sábado, com tempestades, granizo e ventos fortes que devem continuar no domingo.

Queda de teto em teatro

O tornado também foi responsável pela queda do teto de um teatro, onde acontecia um festival de death metal , no Apollo Theater, na cidade de Belvidere, no estado de Illinois. O evento contava com a participação da banda brasileira Crypta.

Na ocasião, uma pessoa morreu e outras 28 ficaram feridas.

"Estamos vivas e seguras! Todas as bandas da tour estão seguras e bem! Obrigada pela preocupação! Um tornado passou em cima da casa de show assim que saímos do palco, perdemos nosso motorhome, mas estamos bem!", escreveu a banda em publicação nas redes sociais.

