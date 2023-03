Mazur/cbcew.org.uk / Catholic Church (England and Wales) - 17.12.2022 Papa Francisco está internado em Roma

O Papa Francisco , de 86 anos, internado por conta de uma infecção respiratória , está estável e teve "melhora acentuada" na última noite. O pontífice tem " bronquite infecciosa que exigia a administração de antibióticos", segundo o Vaticano .

Ele foi hospitalizado após se queixar de dificuldade para respirar e os resultados dos exames apontaram que "exigirá alguns dias de terapia médica hospitalar apropriada", diz comunicado.

Segundo o cardeal Giovanni Battista Re, Francisco terá alta amanhã e estará presente nas celebrações de Páscoa .

"O Papa, com base nas informações que tenho, deixará o hospital amanhã, para poder presidir a todos os ritos da Semana Santa", afirmou o decano do Colégio dos Cardeais.

De acordo com a agência de notícias Ansa, o papa está em um apartamento localizado no 10º andar do Policlínico Gemelli, onde há a chamada "área dos papas". Francisco ficou internado no local em julho de 2021, quando realizou uma cirurgia no cólon, e o Papa João Paulo II também já utilizou o apartamento diversas vezes.

Segundo o jornal italiano, Corriere della Sera, o papa teria chegado ao hospital em uma ambulância, no fim da manhã de quarta-feira (29), após passar mal com problemas no coração e dores pulmonares.

