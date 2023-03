Reprodução/Twitter Rogério Marinho





O líder da oposição no Senado , Rogério Marinho (PL-RN), afirmou que a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) é importante para a organização dos opositores do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) O posicionamento do senador ocorreu nesta quinta-feira (30) em entrevista à CNN Brasil.

“Bolsonaro hoje, independentemente das críticas que são feitas, representa um movimento”, comentou. O parlamentar destacou que o antigo governante do país perdeu as eleições presidenciais em 2022 por uma margem pequena de votos.

“A defesa do legado une a todos nós [movimento de apoiadores de Bolsonaro], que entendemos ser necessário preservar as grandes mudanças econômicas que o Brasil passou no governo Bolsonaro e a defesa de valores que são caros para uma parcela significativa da população brasileira”, completou Marinho.

O senador contou que as estratégias da oposição para as eleições do ano que vem e também para 2026 ainda não começaram a ser debatidas. O PL deve começar a tratar do assunto a partir da próxima segunda (30). “Não conversamos ainda com o presidente, fomos recepcioná-lo, abraçá-lo, mostrar a nossa satisfação com o seu regresso”, comentou.

Bolsonaro voltou ao Brasil

Bolsonaro (PL) chegou no Brasil naesta quinta por volta das 6h36 no Aeroporto Internacional de Brasília, depois de passar uma temporada de três meses nos Estados Unidos.

Dezenas de apoiadores esperaram por ele no setor de desembarque do aeroporto. No entanto, Bolsonaro saiu escoltado por outra saída. A esposa, Michelle Bolsonaro, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aguardavam o político.

Nas redes sociais, Bolsonaro agradeceu o carinho dos apoiadores em publicações e disse: "É muito bom estar de volta ao Brasil".





