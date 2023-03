Mazur/cbcew.org.uk - 17.12.2022 Papa Francisco foi internado com quadro de com infecção respiratória





O papa Francisco, 86 anos, que receberá alta médica neste sábado (1º) , visitou o serviço de Oncologia Pediátrica e Neurocirurgia Infantil do hospital Policlínico Gemelli, de Roma, e batizou um bebê chamado Miguel Angel.

A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira (31) pelo diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, que voltou a confirmar que o Pontífice deixará o hospital amanhã.

"A equipe médica que está seguindo Sua Santidade papa Francisco, depois de avaliar os resultados dos exames realizados hoje e a evolução clínica favorável, confirmou a alta do Santo Padre do Policlínico A. Gemeli amanhã", declarou Bruni.

Segundo o porta-voz da Santa Sé, durante a visita às crianças internadas no departamento de oncologia pediátrica, Jorge Bergoglio levou rosários, ovos de chocolate e exemplares de um livro e fez uma oração pelos profissionais de saúde presentes.

"Ele dedicou um pensamento a todos aqueles que contribuem para aliviar as dores físicas e as angústias daqueles que são chamados diariamente a testemunhar a cruz de Cristo e expressou gratidão pela sua abnegação e seu espírito de serviço", finalizou Bruni, ressaltando que, "ao final da visita, ele voltou para a enfermaria".

A visita surpresa durou cerca de 30 minutos. Imagens divulgadas pelo Vaticano mostram o Papa sorrindo, apoiado em um andador, borrifando água benta na cabeça do bebê.

Mais cedo, o argentino também recebeu a Eucaristia depois de ter se reunido em oração na pequena capela de seu apartamento particular.

Francisco foi hospitalizado na última quarta-feira (29) após se sentir mal na Casa Santa Marta. O primeiro boletim oficial apontava que ele estava com uma "infecção respiratória" e que ficaria no local "por alguns dias" por precaução. Ontem, foi revelado que o Santo Padre precisou tratar uma bronquite infecciosa com antibiótica, mas havia apresentado melhora.

