Tentativa de assalto termina com 5 milhões de pesos voando por avenida em Buenos Aires

Uma tentativa de assalto registrada recentemente do alto de um prédio na avenida Libertador, em Buenos Aires, causou uma uma chuva de 7 milhões de pesos (quantia equivalente a algo entorno de R$ 170.800).

De acordo com o Clarín , um homem chamado Juan Cruz se dirigia a um banco com uma mochila cheia de notas, para realizar uma transação. Ao cruzar a esquina foi surpreendido no caminho por um bandido. Assista:

Cruz resistiu ao assalto e entrou em luta corporal. Duranta a troca de porrada, a mochila se abriu e o dinheiro se espalhou no chão da avenida.

