REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Papa Francisco chamou Ortega de "desequilibrado" e classificou o governo da Nicarágua como ditadura

O Vaticano determinou nessa sexta-feira (17) o fechamento de sua embaixada na Nicarágua, após aumentar a tensão entre a Santa Fé e o governo de Daniel Ortega. A informação foi confirmada pelo Vaticano News.

A decisão acontece após o Papa Francisco chamar Ortega de “ditador”, em uma entrevista na semana passada. Francisco ainda chamou o presidente nicaraguense de “desequilibrado”.

Após a declaração, o Ministério de Relações Exteriores da Nicarágua enviou um ofício ao Vaticano para romper relações diplomáticas. O governo de Daniel Ortega ainda determinou o fechamento de universidades ligadas à Igreja Católica.

Segundo o Vaticano, o fechamento da embaixada foi um pedido do governo da Nicarágua. O monsenhor Marcel Diouf, responsável pela embaixada, deixou o país rumo à Costa Rica.

O Papa ressaltou a preocupação com a prisão do bispo nicaraguense Rolando Alvarez, condenado a 26 anos de cadeia por “minar a integridade nacional”. Na visão do pontífice, a condenação é por motivação política.