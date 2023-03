Reprodução Redes Sociais Protestos na França contra a reforma que aumenta a idade mínima para aposentadoria dos trabalhadores (Reforma da Previdência Social) - 14.03.2023

Segundo autoridades francesas, cerca de 310 pessoas foram presas , nesta quinta-feira (16), durante protestos contra a reforma da Previdência , anunciada pelo governo de Emmanuel Macron , sem que a medida tivesse sido colocada na pauta da votação do Congresso Nacional francês.

Macron invocou um artigo da Constituição que o permitiu, até então, aprovar a medida sem a votação dos deputados do país e isso desencadeou ainda mais revolta na população.

Várias manifestações pacíficas reuniram milhares de pessoas em Paris, mas latas de lixo que não haviam sido recolhidas devido à greve dos coletores de lixo foram incendiadas à noite.

It's all kicking off in France over Macron's pension reforms.



The French like a strike, a protest, a revolution or two... pic.twitter.com/dk6ZTQp490 — WOLSNED 🇬🇧 (@wolsned) March 16, 2023

A polícia usou gás lacrimogêneo e jatos de água para dispersar os manifestantes reunidos na 'Place de la Concorde' , próxima da Assembleia Nacional do país.

Em todo o país, outras 24 cidades também registraram manifestações, totalizando 52.000 pessoas. Cerca de 54 policiais ficaram feridos em confrontos com manifestantes. Não foram confirmadas, até o fechamento, o número de pessoas feridas em confronto com a polícia.

Violent clashes between French police and protesters erupted on the streets of Paris as over a million protesters took to the streets across France to protest against Macron's pension reforms. pic.twitter.com/O8cUoTfGal — Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) March 8, 2023

Segundo pesquisas, dois terços dos franceses são contrários ao plano do presidente, e mais de oito em cada dez pessoas estão insatisfeitas com a decisão do governo de pular uma votação no parlamento.

A medida de aumentar a idade de aposentadoria de 62 a 64 anos foi adotada pelo governo por meio do polêmico artigo 49.3 da Constituição , alimentando ainda mais os protestos que já seguem por dias.

O porta-voz do governo, Olivier Veran, e o ministro do Orçamento, Gabriel Attal, rmantiveram o mesmo argumento do presidente Emmanuel Macron. O governo estaria sendo (obrigado a tomar uma medida drástica) e 'não queria usar 'seu poder constitucional para aprovar a lei.

“Se não fizermos [as reformas] hoje, serão medidas muito mais brutais que teremos que fazer no futuro”, disse Gabriel Attal às agências francesas, LCI e France Inter.

