Irã e Arábia Saudita vão restabeleceu seus laços diplomáticos após sete anos de rompimento das relações entre os dois países. O Anúncio foi feito em um comunicado conjunto emitido nesta sexta-feira (10).

O restabelecimento das relações só foi possível graças à mediação da China. Tanto que o acordo foi firmado após uma série de reuniões realizadas em Pequim entre os rivais produtores de petróleo do Oriente Médio.

De acordo com a Irna, agência de notícias estatal iraniana, uma das principais medidas estabelecidas pelo novo acordo é a reabertura das embaixadas do Irã e da Arábia Saudita em ambos os países, o que deve acontecer em um prazo de dois meses.





Riad e Teerã também concordaram em reimplementar um acordo de segurança assinado em abril de 2001, ondeos países se comprometeram a ter uma ação conjunta de combate ao terrorismo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Além disso, as partes concordaram em "reviver" um acordo comercial firmado em maio de 1998. Nele, os países criavam laços ecomômicos, científicos e culturais.

Hossein Amir-Abdollahian, ministro das Relações Exteriores do Irã, usou as suas redes sociais para afirmar que a retomada das relações diplomática entre os dois países será de suma importância para todo o mundo islâmico.

"O retorno das relações normais entre o Irã e a Arábia Saudita confere grandes capacidades aos dois países, à região e ao mundo islâmico. A política de vizinhança, como eixo central da política externa do décimo terceiro governo, caminha fortemente na direção certa, e o aparato diplomático está ativamente por trás da preparação de mais etapas regionais", postou na sua conta oficial do Twitter.



Riad cortou os laços diplomáticos com Teerã em 2016, quando manifestantes iranianos atacaram missões diplomáticas sauditas no Irã após a execução de Nimr al-Nimr, clérigo xiita, na Arábia Saudita.



Por conta disso, a rivalidade entre o Irã, predominantemente xiita, e a Arábia Saudita, sunita, passou a se espalhar pela política do Oriente Médio, chegando a países como Síria, Iraque, Líbano e Iêmen.

