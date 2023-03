Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 22/06/2022 Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro





Alexandre de Moraes, ministro do STF (Superior Tribunal Federal), determinou nesta sexta-feira (10) que o ex-ministro Anderson Torres preste depoimento ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Torres está preso em decorrência da suposta omissão e conivência com os atos golpistas de 8 de janeiro que tiveram como alvo a Praça dos Três Poderes.

A oitiva está marcada para acontecer na próxima quinta-feira (16), às 10h e por videoconferência. Anderson prestará o depoimento na condição de testemunha, e terá o direito de permanecer em silêncio e a "garantia de não autoincriminação".





O pedido para a realização da oitiva de Torres partiu de Benedito Gongalves, corregedor-geral do TSE , que solicitou o depoimento por conta da minuto golpistas encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro.

Considerada institucional por diversos especialistas o documento criminoso pregava a instauração de um estado de defesa na Corte e mudar o resultado das eleições de 2022.

A investigação do Superior Eleitoral apura investidas do ex-chefe do Executivo Federal contra o sistema eleitoral, como abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

De acordo com Benedito, ação que envolve Jair Bolsonaro já está em fase de coleta de provas. Até o momento, foram ouvidos ex-ministros, como Ciro Nogueira (Casa Civil) e Carlos França (Relações Exteriores).

