Um terremoto de magnitude 5,2 foi registrado na Turquia nesta segunda-feira (27), segundo informações do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico. Este abalo tem profundidade de 5 km e acontece três semanas após o tremor de magnitude 7,8 que devastou o território turco.

O epicentro do terremoto de hoje ocorreu na cidade de Yesilyurt, na região de Malatya, leste da Turquia, local também afetado pelo abalo sísmico do dia 6 de fevereiro.

Segundo o prefeito da cidade, Mehmet Cinar, mais prédios desabaram, uma pessoa morreu e 70 ficaram feridas.

O primeiro terremoto

A Organização Mundial de Saúde (OMS) , que o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro foi o "pior desastre natural " em 100 anos na região europeia.

O número de mortos passa dos 50 mil, segundo a Autoridade de Gerenciamento de Desastres e Emergências da Turquia. Somente em território turco foram 44.218, e na Síria foram 5.914.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor foi o mais forte no país desde 1939, que deixou mais de 30 mil vítimas.

A destruição na Turquia deve-se ao fato de que também houve centenas de tremores menores que sucederam o principal, chamados de réplicas. Com isso, mais de 160 mil edifícios, com um total de 520 mil apartamentos, desabaram na tragédia.

