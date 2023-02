Divulgação/Grupo Internacional de Resgate em Desastres Naturais Mais de 36 mil pessoas já morreram em decorrência dos terremotos

Três pessoas foram resgatadas com vida na província de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia , depois de ficarem soterradas por 198 horas sob os escombros do terremoto que devastou o país e a Síria no último dia 6 de fevereiro .

A informação foi divulgada pela agência estatal turca Anadolu nesta terça-feira (14). Entre os sobreviventes estão dois irmãos: um de 17 anos, identificado como Muhammed Enes, e outro de 20, chamado Abdulbaki. Os dois foram hospitalizados com vários ferimentos.

Já o terceiro é Muhammed Cafer Cetin, que foi retirado dos escombros de um prédio em Adiyaman, informou a TV estatal turca TRT, mostrando imagens da operação de resgate.

No total, de acordo com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, as equipes de resgate retiraram mais de 8 mil pessoas vivas dos escombros de edifícios que desabaram após o terremoto devastador de magnitude 7.8 na escala Ricther, que provocou a morte de mais de 37 mil.

Além disso, 81 mil feridos já receberam alta dos hospitais e mais de 100 países enviaram mensagens de solidariedade à Turquia, concluiu o líder turco.

