Divulgação/Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) - 26.02.2023 Ônibus tombou às margens da rodovia, em Cruz Alta

Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas, três em estado grave, após um ônibus de excursão, com pelo menos 40 passageiros, tombar em Cruz Alta , na Região Noroeste do Rio Grande do Sul , neste domingo (26).

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo tombou à margens da rodovia por volta das 6h da manhã.

Dos 35 feridos, pelo menos três tiveram ferimentos graves. Já outras treze pessoas recebem atendimento no Hospital São Vicente de Paulo em Cruz Alta e as demais para o Hospital Santa Lúcia e na UPA , também na cidade. Quaro crianças estão entre às vítimas.

A empresa DTour, que é de Santa Maria e responsável pelo ônibus, ainda não se prinunciou sobre o caso. O veículo trafegava no sentido Cruz Alta a Ijuí, quando, ao fazer a curva, o motorista perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco às margens da rodovia, segundo o CRBM. Estava chovendo no momento do acidente.

O ônibus levaria os viajantes em uma excursão com destino a cidade de Santo Cristo. A documentação do motorista e do veículo estavam regulares, afirmou a CRBM.

