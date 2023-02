Montagem iG / Imagens: Wikimedia Commons Putin e Zelensky se manifestaram sobre a guerra na véspera do marco de um ano do conflito





Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, presidentes da Ucrânia e Rússia, respectivamente, deram declarações relacionadas à guerra nesta quinta-feira (23), véspera do marco de um ano do conflito.

O líder ucraniano afirmou, em comunicado divulgados via redes sociais, que o seu país triunfará na guerra. Ele pontuou ainda que todos aqueles que levaram terror para a sua terra terão de ser responsabilizados.

"Nós não seremos derrotados, nós superamos muitas provações e vamos triunfar. Vamos responsabilizar todos aqueles que trouxeram este mal, esta guerra, à nossa terra. Todo o terror, todos os assassinatos, todas as torturas, todos os saques", enfatizou Zelensky.





Em uma coletiva de imprensa, o presidente ucraniano destacou ainda a importância de cada vez mais países aderirem à Fórmula da Paz ucraniana para que os conflitos armados sejam finalizados mais rapidamente.

"Quanto mais países do mundo estiverem envolvidos na Fórmula da Paz, mais países, especialmente as sociedades de certos países grandes e influentes, pensarão em como acabar com a guerra na Ucrânia - com respeito à nossa soberania", afirmou.

Putin anuncia fortalecimento dos equipamentos nucleares

Putin, por sua vez, deu uma declaração onde anunciou que o exército russo vai ser reforçado com um novo míssil balístico intercontinental, mísseis hipersônicos e novos submarinos nucleares.

“Um exército e uma marinha modernos e eficientes são uma garantia da segurança e soberania do país, uma garantia de seu desenvolvimento estável e de seu futuro”, enfatizou o presidente da Rússia durante seu discurso em homenagem ao Dia do Defensor da Pátria.

"Prestamos atenção especial, como sempre, ao reforço da tríade nuclear. Este ano, os primeiros lançadores do sistema de mísseis Sarmat serão colocados em serviço", complementou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.