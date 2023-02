Rovena Rosa/Agência Brasil - 22/02/2023 Casas destruídas em deslizamentos na Barra do Sahy após tempestades no litoral norte de São Paulo

Após uma semana da tragédia que atingiu o Litoral Norte de São Paulo no último final de semana, equipes do Corpo de Bombeiros encontraram mais três corpos entre a madrugada e a manhã deste domingo (26), agora o número oficial é de 64 mortos - 63 em São Sebastião e um em Ubatuba . As informações são da Defesa Civil de São Paulo e do Corpo de Bombeiros .

Leia também Tragédia no Litoral Norte de SP completa uma semana; veja resumo

Os três corpos são de um menino, um homem e uma mulher. Neste sábado (25), o corpo de uma mulher foi localizado com a ajuda de um aparelho detector de sinal de celular , em São Sebastião .

De acordo com o último boletim estadual divulgado, são 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados na cidade. Até o momento, cerca de 54 vítimas foram identificadas e liberadas para o sepultamento. São 19 homens adultos, 17 mulheres adultas e 18 crianças.

Na Vila Sahy, em São Sebastião, as buscas por desaparecidos entraram no oitavo dia neste domingo (26). Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil retomaram as buscas, hoje, por volta das 6h da manhã. Ainda há uma pessoa desaparecida, segundo a Defesa Civil.

Além disso, os bombeiros trabalham para tentar convencer moradores das áreas de risco a deixarem suas casas até a situação ser normalizada.

