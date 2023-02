Reprodução: redes sociais - 06/02/2023 Terremoto na Turquia

Mais de cem horas após o pior terremoto dos últimos 80 anos que atingiu a Turquia e Síria na última segunda-feira (6), centenas de vítimas, algumas ainda vivas, estão sendo encontradas embaixo de toneladas de escombros.

Com um número oficial de mortos que já passa de 21 mil, os dois países finalizam uma das piores semanas na história na região, após um terremoto de magnitude 7,8.

O tremor já se tornou o mais mortal da história da região superando, inclusive, o terremoto em território turco em 1999, que teve 17 mil mortos.

Veja o que se sabe até agora:



Há 21.542 mortes confirmadas - 18,342 na Turquia e mais de 3.200 na Síria;

O terremoto ocorreu na madrugada de segunda-feira (6) no povoado de Kahramanmaras, no sudoeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria;

Cerca de 1.500 réplicas foram registradas após o primeiro tremor;

Milhares ainda estão desaparecidos, e mais de 50 mil ficaram feridos;

Mais de 70 países enviaram ajuda humanitária e equipes de resgate, que já chegaram aos dois países - a primeira equipe do Brasil embarcou nesta quinta;

O governo turco declarou estado de emergência por três meses em dez cidades;

O tremor durou cerca de um minuto e meio e teve um raio de alcance de 250 quilômetros, atingindo centenas de municípios;

O epicentro ocorreu a 10 quilômetros da superfície - profundidade considerada muito baixa;

O tremor também foi sentido em Israel, no Iraque, no Chipre e no Líbano. No entanto, há registro de vítimas nesses países;

O raio de alcance do tremor foi de 250 quilômetros e, portanto, foi fortemente sentido em centenas de municípios e cidades dos dois países;

Foi o pior terremoto desde 1939 na região;

A OMS afirmou que o número de vítimas pode chegar a 40 mil.

