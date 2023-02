Reprodução/Redes Sociais - 06.02.2023 Terremoto na Turquia e Síria registra milhares de mortos e feridos

O terremoto de magnitude 7.8 graus na escala Richter que atingiu a Turquia nesta segunda-feira (6) é o maior a atingir o país desde 1939, informou o presidente Recep Tayyip Erdogan em dado também confirmado por sismólogos.

O tremor de Erzincan, na Anatólia Oriental, matou cerca de 33 mil pessoas e teve a mesma intensidade sísmica. O desastre é considerado o pior da história recente da Turquia.

Segundo o sismólogo Stephen Hicks, do Departamento de Ciências da Terra do Imperial College de Londres, o sismo dessa segunda "parece estar relacionado à zona da Falha da Anatólia Oriental, que compensa as placas tectônicas da Arábia e da Anatólia".

"Apenas vendo as primeiras e verdadeiramente devastadoras imagens dos danos do terremoto na Turquia, fica claro que os impactos serão enormes e que este evento entrará para a história. Um dos maiores terremotos registrados instrumentalmente a atingir diretamente uma área povoada", acrescentou.

A Turquia está localizada na Placa da Anatólia e faz fronteira com duas grandes falhas nesse sistema: a do Norte, que atravessa o país de oeste a leste, e a Oriental, que fica na região sudeste.

Os últimos grandes terremotos a atingir a Turquia com um alto número de vítimas foram em outubro de 2011, com 138 mortos, em março de 2010, com 51 falecimentos, e em agosto de 1999, com mais de 17 mil vítimas.

