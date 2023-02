Divulgação/Governo da Ucrânia Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , fez seu primeiro discurso no Parlamento Europeu, em Bruxelas, desde o início da invasão da Rússia nesta quinta-feira (9) e disse que seu país vencerá a guerra e entrará na União Europeia.

"Hoje no Conselho Europeu poderei agradecer a todos pela contribuição em algo que parecia impossível. A Europa está se libertando das energias fósseis russas, está se defendendo das infiltrações dos agentes russos. A UE, pela primeira vez, enviou uma maciça ajuda militar e está avaliando positivamente as nossas reformas. A Ucrânia vencerá e será membro da UE. Nós demonstramos ser fortes", disse aos presentes sob muitos aplausos.

Segundo o mandatário, que já iniciou o processo formal de adesão ao bloco, a "Europa significa liberdade e esse é a nossa maneira de viver".

"Quando o Estado de direito prevalece, quando os Estados querem tutelar as sociedades abertas, então se realiza a união dos povos na igualdade. Entre o povo e o presidente tem só uma barreira: a eleição. Essa é a Europa, o nosso estilo de vida.

Para a Ucrânia, essa é a nossa casa e estamos cumprindo o percurso para voltar para casa", acrescentou.

Zelensky ainda afirmou que "graças a todos os europeus" a Ucrânia está conseguindo se defender da agressão russa e terá uma "vitória comum" nessa que é uma "batalha histórica".

O presidente ucraniano tem uma extensa agenda de compromissos em Bruxelas. Antes do discurso, ele se reuniu a portas fechadas por cerca de 20 minutos com a presidente do Parlamento, Roberta Metsola. Ainda hoje participará do Conselho Europeu extraordinário com os chefes de governo e Estado dos 27 países-membros do bloco, além de uma série de reuniões bilaterais.

