Um streamer que fazia uma "live" na hora do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na manhã desta segunda-feira (6) segue entre os milhares de desaparecidos após o abalo sísmico na região. O tremor, de magnitude 7,8, já é considerado o maior na região desde 1939 .

Milhares de equipes trabalham para resgatar vítimas e localizar sobreviventes que estão presos sob os escombros. Até o momento, mais de 1.600 pessoas morreram e outras 5 mil ficaram feridas na tragédia.

Durante a live que fazia para o site de streaming Twitch, Burak Şener, conhecido como Kirmizikep, começou a narrar os primeiros segundos do terremoto que também foram registrados pela câmera de seu computador. Logo depois, a transmissão foi interrompida.

Antes disso, Kirmizikep, que estava jogando The Long Dark, se levantou da cadeira e se escondeu embaixo da mesa, assim que percebeu que seu apartamento havia começado a se mexer. Quem acompanhava a live ainda ouviu o turco dizer: "Deus, é um terremoto."

Ao passar dos segundos, a gravação mostra que os tremores ficavam cada vez mais fortes no apartamento de Kirmizikep, com diversas coisas caindo pelo chão.

"Gente, é tão ruim. Oh meu Deus... Olhe para o prédio", narrava com a voz trêmula.



Segundos depois, a transmissão foi interrompida, o que deixou quem acompanhada a live preocupado.

Veja o momento em que o streamer percebe o sismo:

Espectadores e seguidores de Kirmizikep disseram que o bate-papo segue cheio de mensagens de apoio ao streamer, no entanto, após o ocorrido não houve mais atualizações em suas redes sociais.

