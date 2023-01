Reprodução/redes sociais Ucrânia confirma a morte de 45 pessoas por ataque em Dnipro





O governo da Ucrânia confirmou que 45 pessoas morreram no ataque da Rússia contra um prédio residencial em Dnipro no último sábado (14) e informou que encerrou as buscas por desaparecidos nesta terça-feira (17).

Entre os mortos, há seis crianças - com o mais novo tendo 11 meses.

"As operações de socorro duraram 69 horas e 39 pessoas foram salvas, incluindo seis menores. Os feridos somam 79, entre os quais 16 crianças e adolescentes. Desse total, 28 foram internados e 10 estão em estado grave", disse o conselheiro da Presidência do país, Kyrylo Tymochenko.

O bloco residencial em Dnipro foi atingido por um míssil russo X-22, segundo o Exército da Ucrânia. Até o momento, mais de nove mil toneladas de entulhos foram retirados da área e ao menos 41 carros ficaram danificados.





O ataque das forças russas causou a renúncia do conselheiro presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych, que apontou ter cometido um "erro de principiante".

"Escrevi uma carta de renúncia. Quero mostrar um exemplo de comportamento civilizado. Cometi um erro fundamental, que significa renúncia", escreveu Arestovych em suas redes sociais.

Embora o número de mortos no ataque em Dnipro seja o mais alto de qualquer bombardeio recente, a Ucrânia confirmou que os combates continuam na linha de frente da região.

A Rússia se defendeu dizendo que não realizou o ataque com míssil que atingiu o prédio residencial em Dnipro. A versão, contudo, é rechaçada por Kiev.

Um relatório feito pela Organização das Nações Unidas (ONU) mostrou que pouco mais de sete mil civis foram mortos na Ucrânia desde o início da invasão russa. A agência, no entanto, afirma que o número real pode ser "consideravelmente maior".





