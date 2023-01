Pixabay As pesquisas mostram que as eleições presidenciais e parlamentares seguem acirradas

O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, anunciou nesta quarta-feira (18) que as eleições no país, que originalmente aconteceriam me junho, serão antecipadas em um mês. Segundo o mandatário, a nova data está marcada para o dia 14 de maio.

Esta é considera por muitos especialistas como a "votação mais importante na história centenária da república". Segundo pesquisas, as eleições parlamentares e presidenciais serão acirradas. Este tende a ser o maior teste de Erdogan durante o período que está no poder. O país é uma potência militar regional, membro da Otan e importante economia do mercado emergente.



A votação decidirás os rumos que a Turquia seguirá perante os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Além disso, a oposição promete reverter as políticas econômicas mais ortodoxas do atual presidente.





Erdogan disse que os turcos irão rejeitar a oposição, e que o Partido AK (AKP), ao qual ele faz parte, vencerá nas urnas. "Nossa nação dirá ‘basta’ a esses apreciadores do golpe, esta ambiciosa mas incompetente Mesa dos Seis, no mesmo dia após 73 anos", se referindo as eleições realizadas em 1950.

Em 14 de maio de 1950, as eleições foram vencidas pelo Partido Democrata, ao qual tal partido governou a Turquia por 27 anos e se mantém como o maior da atual aliança de oposição.

