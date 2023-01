Ansa Matteo Messina Denaro é preso em hospital privado de Palermo

O líder mafioso Matteo Messina Denaro , preso nesta segunda-feira (16) em um hospital privado de Palermo, no sul da Itália , se tratava contra um câncer.



De acordo com um comunicado divulgado pelo centro de saúde La Maddalena, o criminoso passava por "tratamento oncológico, sob nome falso".

"A administração, a direção sanitária, os médicos e o pessoal sanitário receberam determinação de fornecer às forças de ordem toda a documentação clínica do paciente e respostas pontuais às informações pedidas", diz o hospital.

Segundo investigadores, o documento utilizado por Messina Denaro tinha o nome de "Andrea Bonafede", o que o teria ajudado a se tratar no hospital durante mais de um ano, passando inclusive por uma cirurgia.

Nos últimos anos, informações obtidas nas investigações sobre seu paradeiro apontaram que o mafioso sofria de insuficiência renal crônica e instalou equipamentos de hemodiálise em seu refúgio.

Já em novembro passado, o mafioso arrependido Salvatore Baiardo disse que Messina Denaro estava "gravemente doente" e, por esse motivo, estudava a hipótese de se entregar.

Ele estava foragido desde 1993 e era tido como o "chefe dos chefes" da Cosa Nostra desde a prisão de Bernardo Provenzano (1933-2016), o sucessor de Salvatore "Totò" Riina (1930-2017), em 2006.

A polícia também prendeu Giovanni Luppino, que acompanhava o mafioso em seu tratamento e é acusado de cumplicidade, e fez operações de busca e apreensão nas casas dos irmãos de Messina Denaro, Salvatore e Patrizia, em Campobello di Mazara e Castelvetrano, respectivamente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.