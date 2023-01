Reprodução: redes sociais - 16/01/2023 Messina Denaro

Entre março e dezembro de 2021, Andrea Bonafede - a identidade falsa usada pelo mafioso italiano Matteo Messina Denaro - foi vacinado por três vezes contra a Covid-19 em Castelvetrano e entrou na categoria de pessoas com saúde frágil, descobriu o jornal La Repubblica nesta segunda-feira (16).

A primeira dose foi aplicada no dia 18 de março.

Agora, os investigadores querem saber se a pessoa imunizada foi o Bonafede "verdadeiro", que não teria problemas de saúde e, portanto, não se encaixaria no perfil "frágil", ou se foi Denaro usando a identidade falsa. O italiano está prestando depoimento aos policiais.

Segundo o jornal, tudo indica que tenha sido o mafioso quem se imunizou, já que as informações sanitárias foram usadas para dar entrada no hospital La Maddalena, onde ele fazia um tratamento contra o câncer no cólon.

Messina Denaro era considerado o criminoso mais procurado da Itália e estava foragido há cerca de 30 anos. Ele foi detido nesta segunda-feira no próprio hospital e, agora, os agentes investigam o acobertamento do mafioso por tanto tempo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.