Rovena Rosa/Agência Brasil Estação Sé do metrô em São Paulo

As chuvas na tarde desta segunda-feira (16) na cidade de São Paulo deixaram ao menos 17 bairros em estado de atenção, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o CGE.

Ainda, a tempestade afetou o funcionamento dos transportes públicos . Os trens e metrôs apresentam lentidão nesta segunda-feira. No sistema metroviário, a Linha 1 - Azul está com lentidão e a Linha 9 - Esmeralda está circulando com maior intervalo e tempo de parada.

O CGE informou que a Zonas Norte, Oeste, Sul, Centro e Marginais Pinheiros e Tietê estavam mais suscetíveis a alagamentos .

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, as chuvas estão acompanhadas de raios e trovoadas. O órgão pede que a população mantenha-se abrigada e evite áreas abertas durante as tempestades.

Temporais ganham força durante a semana

Segundo o Climatempo, a terceira semana de janeiro será bastante abafada e chuvosa em São Paulo, principalmente na região metropolitana.

Até a próxima terça-feira (17), o tempo será abafado e com previsão de pancadas de chuva durante a tarde. A partir da próxima quarta-feira (18), a instabilidade aumenta, com risco de temporais mais fortes até a próxima sexta-feira (20).

O Climatempo alerta para chuva forte e raios, que se espalha também pela capital e proximidades acompanhadas de rajadas de vento, por conta de um fluxo de ar quente que irá influenciar na condição climática da região.

