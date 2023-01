Marcelo Camargo/Agência Brasil - 12/01/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou muito satisfeito com a prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres . O petista defende que a Justiça puna os responsáveis pelos atos terroristas que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro. O chefe do Executivo federal pede cautela para que ninguém do seu grupo faça acusações sem provas, mas ele enxerga que o STF e a Polícia Federal deram um forte recado ao prender o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).



Após a destruição feita nos prédios dos Três Poderes, Lula demonstrou preocupação sobre as investigações. Ele temeu que os financiadores e líderes não entrassem na mira da Polícia Federal e se livrassem de qualquer punição. O movimento “sem anistia” foi visto como fundamental para que o atual governo se empenhasse em encontrar os responsáveis pelo crime no Distrito Federal.

Lula ficou aliviado depois que conversou com ministros do Supremo. Ele identificou muita irritação por parte dos magistrados e contou a aliados que a Corte não permitiria que as pessoas envolvidas na depredação nas sedes do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto ficassem impunes.

Com o avanço das investigações, Anderson Torres entrou na mira da Corte e Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-secretário da Segurança Pública do DF. Para auxiliares, Lula elogiou a ordem do ministro e tem certeza que muitos mistérios serão desvendados.

Lula quer cautela sobre o caso

O presidente evitará fazer acusações públicas conta seus adversários políticos. Ele procurará apoiar as decisões do STF, da Polícia Federal, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), e do ministro da Defesa, José Múcio, sobre as investigações do ato terrorista que ocorreu na capital federal.

O petista não quer ser acusado de buscar usar politicamente o episódio. “Se o Lula politizar o assunto, dará munição aos responsáveis pelo terrorismo feito em Brasília. Seu objetivo é deixar tudo na mão da Justiça”, explicou um aliado.

