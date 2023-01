Reprodução Jair Bolsonaro foi beijado por apoiador

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) foi beijado por um apoiador, mas o momento não o agradou, tanto que limpou o rosto logo em seguida. O flagra da cena constrangedora ocorreu em Orlando, nos Estados Unidos, local em que o antigo mandatário do Brasil está passando férias com a família.



As imagens começaram a viralizar ao longo desta semana. Um bolsonarista envolto pela bandeira do Brasil se aproximou de Bolsonaro para tirar uma foto. O capitão da reserva aceitou fazer a fotografia, mas foi surpreendido ao receber um grande abraço e depois um beijo no rosto.

Depois da foto, o rapaz se afastou e o ex-presidente começou a limpar o rosto. O homem percebeu a atitude do capitão da reserva e escutou uma piada feita pelo antigo mandatário do Brasil. Os dois começaram a rir.

Confira o vídeo :

No momento Bolsonaro está ocupado recebendo um beijo bem hétero 😚 pic.twitter.com/w9KjWOrtVp — franclei (@franclei07) January 8, 2023





Bolsonaro nos Estados Unidos

Bolsonaro foi derrotado nas eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e demonstrou muita indignação. Ele ficou isolado e deu poucas declarações desde que perdeu para o petista.

No dia 30 de dezembro, fez uma live para os seus apoiadores e avisou que viajaria para os Estados Unidos. Ele pretende passar férias no país norte-americano até o fim de março. Seu retorno ao Brasil tem como objetivo realizar movimentos de oposição contra o atual governo federal.

Só que os planos dele podem mudar com o andar das investigações feitas pela Polícia Federal em relação ao ato terrorista que ocorreu em Brasília, no dia 8 de janeiro. O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente fosse incluído no inquérito

Bolsonaro e a oposição

Bolsonaro recebeu mais de 58 milhões de votos e foi escolhido pelo PL para ser o líder da oposição. No entanto, vivendo nos Estados Unidos, um grupo de aliados já trabalha para colocar outro nome em seu lugar.

A disputa no espectro político de direita deve ficar acirrada nos próximos anos, principalmente se o ex-presidente ficar inelegível e não puder disputar as eleições de 2026.

