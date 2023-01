Divulgação/Vaticano - 02.01.2022 Corpo do pontífice emérito está em exibição na Basílica de São Pedro em funeral aberto ao público

Pela primeira vez um papa enterrará outro papa na história milenar da Igreja Católica. Nesta segunda-feira (5), Francisco presidirá funeral de seu antecessor Bento XVI, que morreu , aos 95 anos, nesta sábado (31).

Segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, o funeral de Bento XVI ocorrerá com a "maior simplicidade", seguindo o desejo do papa emérito .

O corpo de Bento XVI está exposto na Basílica de São Pedro para receber homenagens e o último adeus dos fiéis. O enterro do pontífice emérito acontece na quinta (5), na Praça de São Pedro, em frente à basílica. A cerimônia terá início às 9h30 (hora local) e será presidida pelo Papa Francisco .

Entenda o que muda no funeral

Diferente do enterro de outros papas, no velório de Bento XVI não haverá o "assento vago" ou a convocação de um conclave - uma assembleia da Igreja Católica para escolher seu novo líder em um processo de eleição.

Desta vez, o processo de conclave não irá acontecer porque já existe um líder, o Papa Francisco - que foi eleito após a renúncia de Bento XVI em 2013. Portanto, não ocorrerá da forma tradicional com o que a Igreja Católica chama de Sede Vacante (em tradução livre: assento vago).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.