Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, presidentes de Rússia e Ucrânia , respectivamente, fizeram pronunciamentos neste sábado (31), véspera de Ano Novo, falaram sobre a guerra sob diferentes óticas.

No caso do líder russo, o discurso teve como principal foco o ataque aos países do Ocidente que, segundo ele, estão usando a Ucrânia em uma estratégia para destruir a Rússia.





"Eles estavam preparados para a agressão e agora estão cinicamente usando a Ucrânia e seu povo para enfraquecer e dividir a Rússia", afirmou Putin. Ele ainda ressaltou que as nações ocidentais estavam "encorajando neonazistas" a praticar "terrorismo" contra civis em Donbas.

O pronunciamento do presidente russo foi transmitido na emissora de TV estatal e, com duração de cerca de nove minutos, foi o discurso de Ano Novo mais longo desde que assumiu o poder de Moscou.

Zelensky critica ataques a Kiev no dia 31

Já Zelensky foi mais direto e enfático no seu discurso divulgado na véspera do Réveillon. Ele iniciou a fala criticando o ataque a mísseis que a Rússia lançou sobre Kiev, que deixou uma pessoa morta.

"Na Páscoa, eles fizeram tais ataques, no Natal, no Ano Novo... Eles se dizem cristãos, têm muito orgulho de sua ortodoxia. Mas eles estão seguindo o diabo. Eles o apóiam e estão junto com ele", disse o presidente ucraniano.

Em diversos momentos Volodymyr classificou as tropas russas como "terroristas", e atacou Putin se direcionando à população russa, afirmando que ele está se escondendo "atrás dos mísseis".

"Seu líder quer mostrar que tem as tropas atrás dele e que está na frente. Mas ele está apenas se escondendo. Ele se esconde atrás das tropas, atrás dos mísseis, atrás dos muros de suas residências e palácios", disse.

