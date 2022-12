Ansa Mulher caminha diante de prédio residencial em Kiev, capital da Ucrânia, bombardeado pela Rússia





Um ataque russo à capital da Ucrânia , Kiev, deixou ao menos uma pessoa morta nesta sábado (31), véspera de Ano Novo. Outras 20 pessoas ficaram feridas por conta das explosões.

As informações foram divulgadas nas redes sociais do prefeito de Kiev, Vitali Klitschko. De acordo com ele, 14 vítimas precisaram ser levadas ao hospital, enquanto outras 6 foram tratadas por médicos no local.

"Os prédios de duas escolas no distrito de Solomyan da capital, uma delas em Pechersk, sofreram vários danos. Há um jardim de infância no distrito de Solomyan. Não há vítimas nessas instalações", completou Vitali.

Різних ступнів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна - в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. Постраждалих на цих об’єктах немає. — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) December 31, 2022









Rússia lança ataque com mais de 10 mísseis



Na última quinta-feira (29) a Rússia voltou a atacar fortemente algumas cidades ucranianas. De acordo com autoridades, foram lançados mais de 100 mísseis em locais como Kiev, Zhytomyr e Odesa.

No Natal, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o país estava pronto para negociar com todas as partes envolvidas na guerra na Ucrânia , com o objetivo de encontrar "soluções aceitáveis". De acordo com o mandatário, no entanto, Kiev e seus aliados ocidentais se recusam a conversar.

A declaração do russo ocorreu um dia após o país ter bombardeado a cidade de Kherson. A ação deixou ao menos 10 mortos e 55 feridos, de acordo com números divulgados pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.



