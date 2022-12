Reprodução/Twitter Drone ucraniano atacou base aérea militar russa

Três soldados russos morreram nesta segunda-feira (26) após um drone ucraniano ser abatido na base aérea militar de Engels, na região de Saratov, na Rússia. Quatro outras pessoas ficaram feridas.

Os óbitos teriam sido causados depois dos militares serem atingidos por destroços do veículo não tripulado de fabricação ucraniana. Nenhuma aeronaverussa foi danificada pelo ataque.

“Um veículo aéreo não tripulado ucraniano (drone) foi abatido em baixa altitude enquanto se aproximava do aeródromo militar de Engels, na região de Saratov”, escreveu o Ministério de Defesa da Rúsia em comunicado.





“Três militares russos da equipe técnica que estavam no campo de aviação foram mortalmente feridos como resultado da queda dos destroços do drone”, completou.

A Força Aérea da Ucrânia, por sua parte, nõ assumiu diretamente a autoria do ataque. Contudo, foi citada uma "consequência" da agressão russa.

“Se os russos pensaram que a guerra não afetaria sua retaguarda, estavam profundamente enganados”, disse Yurii Ihnat, porta-voz da Força Aérea da Ucrânia.

Putin fala sobre negociação



Neste domingo (25), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o país está pronto para negociar com todas as partes envolvidas na guerra na Ucrânia , com o objetivo de encontrar "soluções aceitáveis".

A declaração do russo ocorreu um dia após o país ter bombardeado a cidade de Kherson. A ação deixou ao menos 10 mortos e 55 feridos, de acordo com números divulgados pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Apesar da fala de Putin, o assessor de Zelensky, Mykhailo Podolyak, disse que o russo precisa "voltar à realidade", que a Rússia "atacou sozinha a Ucrânia e está matando cidadãos".

