Protestantes curdos atearam fogo em carros, destruiram janelas e deixaram rastros de destruição no centro de Paris após homem de 69 anos matar três curdos no centro da cidade nesta sexta-feira (23) e desencadear em uma série de protestos entre a população e a polícia local.

Christmas in Paris 👀 pic.twitter.com/Ce5DeudMBI — Kim Dotcom (@KimDotcom) December 24, 2022

Pelo menos 3 pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após um tiroteio no centro cultural curdo Ahmet-Kaya. Um homem de 69 anos foi preso. O crime teria sido motivado por racismo.

Vários tiros foram disparados na rua d'Enghien, conhecida por pequenas cafés e lojas no centro da capital francesa. Uma investigação sobre assassinato, homicídio culposo e violência foi aberta, informou a promotoria de Paris.

A polícia informou que o suspeito do atentado foi transferido para a ala psiquiátrica da polícia. O médico que o examinou declarou que o seu estado de saúde "não é compatível" com o regime de detenção policial comum.

